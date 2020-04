De esta manera, proyecta Cruz Pacheco, la normalidad podría volver a la vida de los habitantes de la Ciudad de México a inicios del mes de julio; no obstante, según su modelo, esto no debe suceder igual en todas las regiones del país, ya que el comportamiento de la pandemia en cada lugar no es el mismo y las fechas se podrían recorrer en relación a cuándo inició el brote infeccioso.