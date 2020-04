En tanto, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en donde señaló irregularidades en un contrato con la empresa. De las 279 unidades no cumplieron con las placas requeridas para una ambulancia y tenían tarjeta de circulación vencida y 99 no contaban con llantas de refacción, tenían extintores vacíos o caducos. Además, no sustiuyeron las unidades que enviaron al taller y las ambulancia reparadas tuvieron que volver a revisarse por la misma falla.