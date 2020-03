Desde el 2016 y 2017 la mayoría de analistas de seguridad ven a el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como el grupo de crimen organizado más poderoso en México. Así lo señala Nathan P. Jones, investigador de la Sam Houston State University, quien publicó en el Journal of Strategic Security en el 2018 “The Strategic Implications of the Cártel de Jalisco Nueva Generación”.