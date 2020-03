Jessica Johana había ido a acompañar a su hermano durante el proceso judicial. En cuanto se descubrió quién era, agentes de la DEA rodearon el piso de la Corte y esperaron que concluyera la audiencia para detener a la mujer de 32 años que enfrenta cargos por asociación delictuosa con lavado de dinero que presuntamente realiza a través de una empresa llamada J&P Advertising, S.A. de C.V. (también conocida como J and P Advertising, S.A. de C.V.) y otra llamada Mizu Sushi Lounge and Operadora Los Famosos, S.A. de C.V. (Kenzo Sushi and Operadora Los Famosos, S.A.P.I. de C.V.)