“Suelen ser buenos (los abogados), cuando se trata de una causa justa, lo que hablábamos de juzgar a Pinochet, pero si se trata de defender a un posible defraudador, por muy bueno que sea el abogado, yo no me puedo adelantar a eso, pero digo, la tiene difícil, no son tamalitos de chipilín”, indicó el mandatario mexicano.