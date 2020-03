Por un lado, el mismo presidente López Obrador, en la conferencia mañanera del 21 de febrero, la cual se llevó a cabo en Baja California Sur, afirmó que “(…) mucho ojo, porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas, de repente. El Reforma, ¿no? y todos los medios conservadores. Desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades, si es un paro de las mujeres que están en su derecho, si es eh… una movilización, lo que eh…, resuelvan, con absoluta libertad, que eso también es eh… lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos (…) no hay censura. Libertades plenas (…) a trabajadoras del gobierno, a todas las mujeres. Nada de que, como era antes ¿no?, eh…, en los tiempos del neoliberalismo autoritario. Si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo. ¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la Reforma Educativa y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien porque los maestros eran rijosos, alborotadores, los maestros y las maestras, que no trabajaban. Esa era la campaña de los que ahora están eh… promoviendo, soterradamente, este movimiento, no todos ni todas, pero para enfrentarnos para afectar al gobierno (…) Claro que está la derecha metida, los conservadores. O sea, así como hay mujeres que por convicción y de manera libre eh… protestan y lo van a seguir haciendo. Así también hay, este, oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos…”.