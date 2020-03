Los prestigiosos diarios The Wall Street Journal y The Financial Times, cuestionaron la forma de que el presidente mexicano coaccionó a los empresarios para “comprometerse a comprar cachitos de la lotería” en el que se rifará el costo del avión presidencial, aeronave que estuvo guardada durante más de un año en un hangar de California para que fuera vendida, pero no hubo ningún comprador.