"Yo empiezo a levantar un acta, pero me traen de un lado a otro, hasta el día miércoles, yo puedo levantar el acta, hasta el miércoles en el Ministerio Público (MP) de San Agustín, porque me decían que el MP de Cuautitlán, otros me decían que no que en Coacalco hasta que finalmente me mandaron al MP de San Cristóbal, finalmente me mandaron a San Agustín y ahí donde finalmente la pude levantar”, explicó Hortensia Pacheco, mamá de Mariana.