Asesinato, agravantes: estar en el peor lugar en el peor momento; no agacharse a tiempo; sacar la cabeza en lugares prohibidos; creerse inmortal; no quedarse en casa o no salirse a tiempo; cruzar la calle cuando hay tiroteos en curso; no darle todo lo que trae a su asaltante; no comprarle la mota al vendedor de la esquina y conseguir otro; no vender la droga que amablemente le ofrece un narcomenudista; no pagar derecho de piso; no pagar por su seguridad a la banda organizada de la colonia; andar deprimido buscando la muerte.