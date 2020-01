Un aspecto a considerar es que la falta de higiene también resulta más grave en países donde el sistema de salud es carente y no cuentan con suficiente agua para realizar este procedimiento, aunado a que prevalece la mala costumbre de no efectuar dicho hábito. De acuerdo con la OMS y la Unicef, el acceso al agua y al jabón no es el mismo para todo el mundo. En las naciones pobres, en las que la mayor parte de sus habitantes no se lava las manos, sólo una de cada cuatro personas cuenta con agua y jabón en sus casas, mientras que en algunos países africanos sólo 14% tiene instalaciones adecuadas para ello.