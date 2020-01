La Organización Mundial de la Salud no ha considerado declarar emergencia internacional ante la epidemia del coronavirus. Su cautela de decir que el riesgo es alto, considero que corresponde más a un tema político que de salud. Pero esto no significa que no se trate de un problema de salud pública de interés internacional, el cual debe ser monitoreado con cautela para tomar las medidas correspondientes por parte de cada país.