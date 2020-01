Entre tanto, este sábado se efectuaron sin ningún contratiempo eventos culturales que incluyeron música, danza, lectura de poesía y talleres en la Estela de Luz de la Ciudad de México. El poeta aclaró que “es nuestra responsabilidad hacer esto, nuestro deber ético, nuestro deber de conciencia, nuestro deber con las víctimas; ellos sabrán si escuchan o no escuchan, es su problema, no el nuestro, nosotros vamos a ir allá y si (el presidente) no nos recibe, no nos importa, es un menosprecio al país”.