Eso ayudaría a hacer un análisis no sólo a nivel físico (sonido), sino también del contexto social del hablante al considerar en dónde nació, creció y los modismos que usa. Sobretodo en el caso de llamadas realizadas por criminales. “Están dañadas a nivel acústico o tienen mucho ruido o, como son de celular, el ancho de banda del teléfono no permite registrar ciertas frecuencias, no se puede hacer un cotejo adecuado con los softwares que se utilizan en las procuradurías”, se indica. Por lo que examinar también otros factores, acortarían el rango de comparación y sería más certera la comparación.