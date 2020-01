Héctor de Mauleón, columnista de El Universal, escribió sobre la visita que recientemente hizo a Rosario Robles. “Fue de terror. Sencillamente no estaba preparada. Llegué a las ocho de la mañana, sin dormir, y todo estaba helado. Yo me sentía deshecha, tronada física y mentalmente. Me dormí varias horas y cuando desperté vi que todo era cierto. ‘¿Qué es esto?’, me pregunté... Fueron días muy malos”, le contó Rosario Robles.