“Se cree que lo virtual no es real, que la vida virtual es una vida ajena, teníamos dos aspectos: lo de lo virtual, que significaba que no existe, no es real. Y por otro lado, el estigma de la sexualidad. Si juntas estas dos cosas y lo metes a un sólo canal que es violencia digital, contra otro aspecto más: las mujeres son las principales víctimas pues no es real y ellas tienen la culpa. Esto se lee en la calles las mujeres que son violentadas, cuando llegan a denunciar, se les pregunta cómo iban vestidas, qué usaban. Si eso pasa en espacios offline, ahora trasladados al espacio online imagínate, no te penetran ni tocan, entonces no es una agresión que palpes, pero sí la vives”, aseveró.