Tras su declaración, la PGJ informó que el caso sería cerrado, al no acreditarse ningún tipo de delito. La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, informó que no habrá ninguna consecuencia legal contra Karen e hizo un llamado a la sociedad para no criminalizarla o emprender una campaña en su contra. Asimismo, negó que el video en el que se observa a la joven al interior de un bar haya sido filtrado por el gobierno capitalino, como lo han sugerido algunas organizaciones feministas.