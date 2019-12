Las demandas de Washington en el tema comercial parecen no preocupar al gobierno federal, pues según el canciller, la legislación mexicana va a la vanguardia con la estadounidense y cumple con los acuerdos adquiridos. Dijo que no es ninguna sorpresa la solicitud de los congresistas de Estados Unidos para supervisar la implementación de la reforma laboral, pues fue uno de los temas centrales en la negociación. Finalmente, aseguró que el gobierno mexicano no aceptará ninguna modificación del tratado sin la aprobación del Senado.