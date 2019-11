A través de un video difundido en su cuenta de Twitter, Polevnsky aseguró que no fue aceptada su propuesta de orden del día del Congreso Nacional y no existió una nueva reunión con Bertha Luján quien, sostuvo, busca extralimitarse con el nombramiento al querer definir a los integrantes que faltan del CEN, por lo que no se trató “de la falta de una firma” por la que se canceló la sesión, sino por una falta de acuerdo.