Aseguró también que la población es el alma y motor de todo lo que realiza:"Lo que me dicen a veces en los actos, eso de que no estoy solo, pues no estoy solo, el pueblo es el alma y el motor, como decía Juárez ‘con el pueblo todo, sin el pueblo nada’, entonces demostrar eso, que somos el pueblo organizado, que estamos llevando a cabo esta transformación en beneficio de México, de nuestro querido país, de nuestra patria".