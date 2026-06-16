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Cambio en el equipo de Sheinbaum, designa a Carlos Torres Rosas como director de Nafin y Bancomext

El nombramiento llega tras la salida de Roberto Lazzeri, quien fue nombrado embajador de México en Estados Unidos

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Sheinbaum designa a Carlos Torres Rosas como director de Nafin y Bancomext. (Foto: X/@carlosgtorres_)
Sheinbaum designa a Carlos Torres Rosas como director de Nafin y Bancomext. (Foto: X/@carlosgtorres_)

Este 16 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Carlos Gastón Torres Rosas como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), tras la salida de Roberto Lazzeri Montaño por encomienda en el Servicio Exterior.

Este es el perfil del nuevo directivo de Nafin y Bancomext

Conforme a la información proporcionada en su declaración patrimonial, el nuevo directivo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido; en un comunicado Nafin destacó que realizó estudios en Finanzas e Inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.

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Hasta el lunes 15 de junio de este año, se desempeñaba como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, donde sus tareas principales se enfocaban en el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

Carlos Torres Rosas es el nuevo director general de Nafin y de Bancomext.
Carlos Torres Rosas es el nuevo director general de Nafin y de Bancomext.

Además, asumió la coordinación de la planificación, ejecución y evaluación de las labores de las delegaciones de los Programas para el Bienestar en las distintas entidades federativas.

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También tuvo a su cargo el seguimiento al cumplimiento de acuerdos e instrucciones emitidas por el Ejecutivo federal hacia dependencias y entidades públicas.

Estrategia de trabajo estará enfocada en el Plan México

Tras asumir la titularidad de ambas instituciones, Torres Rosas reiteró su compromiso para que Nafin y Bancomext “sirvan cada vez más al desarrollo del país”, apegándose a la estrategia del Plan México en el marco del financiamiento, también, impulsará proyectos enfocados al bienestar y el fortalecimiento de la “economía moral”.

Carlos Gastón Torres Rosas mantuvo cargo en la Oficina de la Presidencia por dos administraciones morenistas. (Imagen: Captura Declaranet)
Carlos Gastón Torres Rosas mantuvo cargo en la Oficina de la Presidencia por dos administraciones morenistas. (Imagen: Captura Declaranet)

En un mensaje a través de sus redes sociales, el directivo de los bancos de desarrollo destacó la designación de Sheinbaum:

Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país. Hoy inicio un nuevo encargo al frente de Nafin y Bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de México y el bienestar del pueblo. Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum la confianza y el privilegio de servir a nuestra gente”.

Torres Rosas se ha mantenido en dos administraciones morenistas

El recién nombrado director llegó al sector público de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se mantuvo en el mismo cargo por ocho años, así lo detalla su última declaración patrimonial.

Es decir, pasó de ser administrador en “Fairlife, LLC.” -donde concluyó labores el 16 de agosto de 2018- a ocupar un cargo en la Oficina de la Presidencia de la República como secretario Técnico de Gabinete, donde llegó el 1 de diciembre de 2018 y se mantuvo hasta el 15 de junio.

Captura de pantalla de un documento oficial que detalla la escolaridad en la Universidad de Bath, experiencia laboral y la remuneración anual de 1,832,847 pesos.
Declaración patrimonial de Carlos Gastón Torres Rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su remuneración anual después de impuestos, en la cual se incluye su sueldo, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, suma un millón 832 mil 847 pesos.

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