Cambio en el equipo de Sheinbaum, designa a Carlos Torres Rosas como director de Nafin y Bancomext

Sheinbaum designa a Carlos Torres Rosas como director de Nafin y Bancomext. (Foto: X/@carlosgtorres_)

Este 16 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nombró a Carlos Gastón Torres Rosas como nuevo director general de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), tras la salida de Roberto Lazzeri Montaño por encomienda en el Servicio Exterior.

Este es el perfil del nuevo directivo de Nafin y Bancomext

Conforme a la información proporcionada en su declaración patrimonial, el nuevo directivo es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Bath, en el Reino Unido; en un comunicado Nafin destacó que realizó estudios en Finanzas e Inversiones en la Escuela de Administración de Rotterdam de la Universidad Erasmus, en los Países Bajos.

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Hasta el lunes 15 de junio de este año, se desempeñaba como secretario técnico del Gabinete de la Presidencia de la República y coordinador general de Programas para el Bienestar, donde sus tareas principales se enfocaban en el seguimiento físico y financiero de programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México.

Carlos Torres Rosas es el nuevo director general de Nafin y de Bancomext.

Además, asumió la coordinación de la planificación, ejecución y evaluación de las labores de las delegaciones de los Programas para el Bienestar en las distintas entidades federativas.

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También tuvo a su cargo el seguimiento al cumplimiento de acuerdos e instrucciones emitidas por el Ejecutivo federal hacia dependencias y entidades públicas.

Estrategia de trabajo estará enfocada en el Plan México

Tras asumir la titularidad de ambas instituciones, Torres Rosas reiteró su compromiso para que Nafin y Bancomext “sirvan cada vez más al desarrollo del país”, apegándose a la estrategia del Plan México en el marco del financiamiento, también, impulsará proyectos enfocados al bienestar y el fortalecimiento de la “economía moral”.

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Carlos Gastón Torres Rosas mantuvo cargo en la Oficina de la Presidencia por dos administraciones morenistas. (Imagen: Captura Declaranet)

En un mensaje a través de sus redes sociales, el directivo de los bancos de desarrollo destacó la designación de Sheinbaum:

“Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país. Hoy inicio un nuevo encargo al frente de Nafin y Bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de México y el bienestar del pueblo. Agradezco a la presidenta Claudia Sheinbaum la confianza y el privilegio de servir a nuestra gente”.

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Torres Rosas se ha mantenido en dos administraciones morenistas

El recién nombrado director llegó al sector público de la mano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se mantuvo en el mismo cargo por ocho años, así lo detalla su última declaración patrimonial.

Es decir, pasó de ser administrador en “Fairlife, LLC.” -donde concluyó labores el 16 de agosto de 2018- a ocupar un cargo en la Oficina de la Presidencia de la República como secretario Técnico de Gabinete, donde llegó el 1 de diciembre de 2018 y se mantuvo hasta el 15 de junio.

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Declaración patrimonial de Carlos Gastón Torres Rosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su remuneración anual después de impuestos, en la cual se incluye su sueldo, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones, suma un millón 832 mil 847 pesos.