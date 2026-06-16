Por qué SLP podría ser un punto de quiebre entre Morena y PVEM

La candidatura de Ruth González para competir por la gubernatura de San Luis Potosí podría romper la alianza entre el Verde y Morena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo un año de que los comicios 2027 se lleven a cabo, los partidos de coalición -Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM)- ya han comenzado a mostrar una posible división por un tema que hasta la presidenta Claudia Sheinbaum rechaza desde una política de “principios”: el nepotismo.

Desde hace algunos meses, los nombre de posibles candidatos comenzaron a surgir en el marco de los procesos internos que cada partido político llevará a cabo, una mención que al menos en San Luis Potosí ha marcado visible distancia entre Morena y el Verde, por no mantener las mismas “convicciones”, lo que podría representar el quiebre de la alianza, al menos en ese estado.

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Alianza en SLP aún sin confirmar

El tema de alianza electoral parece estar aún en la congeladora, debido a que Ariadna Montiel, dirigente de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, o en su caso, la dirigente del Verde, Karen Castrejón Trujillo, no han querido precisar si la coalición oficialista se dividirá en el estado potosino.

Este 16 de junio, en entrevista para El Heraldo de México, Hernández Mora adelantó que es un hecho la alianza de los tres partidos en al menos 16 estados, sin embargo, San Luis Potosí lo siguen dialogando, “nosotros en Morena tenemos la convicción de no ir con algún familiar del gobernante en turno”.+

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Citlalli Hernández afirma que aún no hay acuerdo de alianza Morena-PT-PVEM para San Luis Potosí. (Agencia de Gobierno)

Ruth González divide la coalición oficialista

La dirigente morenista aseguró que en este momento el perfil que divide a la alianza en San Luis Potosí es el de la senadora Ruth Miriam González Silva, quien es esposa del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Cabe destacar que en febrero de este año, el legislador de la Cámara Alta, Manuel Velasco Coello, resaltó la ventaja en las encuestas internas del Verde: “Va dos a uno arriba, con más de 20 puntos. Si ella quiere, sin duda puede ser la próxima gobernadora”. Ante los medios de comunicación, el senador levantó la mano de Ruth González, reafirmando su respaldo.

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En abril, la senadora dijo aún no tener definida la decisión sobre competir por la candidatura: “Yo no he decidido si voy a ir o no voy a ir”.

Ruth González PVEM senadora SLP (especial)

“Nepotismo”, un concepto a modo

El concepto de “nepotismo” se encuentra estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el artículo 63 BIS, el cual a la letra dice lo siguiente:

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“Cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato”.

Hace unos meses, Ricardo Gallardo aseguró que el concepto en el terreno político se ha “mal interpretado y desvirtuado totalmente”, detallando que solo aplica “cuando un presidente o un gobernador contrata a sus parientes, al papá, al tío, al primo, a toda la familia... No cuando vas y juegas una elección constitucional y la gente decide”.

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Ruth González podría competir por la gubernatura de San Luis Potosí en 2027.(Crédito: Ruth González)

Por otro lado, Ariadna Montiel ha precisado que el tema de “nepotismo” no se pondrá a discusión ni dentro ni fuera de Morena:

“Respetamos la posición del Partido Verde, insisto, con el que hemos construido el bien para México. Así que vamos a respetar y también nosotros vamos a respetar nuestras normas, entonces vamos a buscar la fórmula adecuada para que transitemos en la coalición pero nosotros tenemos nuestra premisa y esa no se va a cambiar”.

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Otra de las voces que estaría desafiando el Partido Verde sería la de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien en meses recientes bateó las aspiraciones de Saúl Monreal en Zacatecas por ser hermano del gobernador; y se ha mostrado renuente a que Morena postule familiares en 2027.

Sheinbaum está en contra del nepotismo. | Presidencia

“Esperemos que al menos el partido político del que yo provengo, pues no ponga ningún familiar de uno a otro cargo; creo que además eso está en los estatutos de Morena. Y aquel que lo haga en 2027, pues se va a ver muy mal ¿verdad?”, sentenció la mandataria en febrero de este año desde Palacio Nacional.

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