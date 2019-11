Sobre las variaciones adversas en los precios, lo cual termina por impactar a la inflación, Agustín Carstens señaló que el Banco de México podría no optar por una política monetaria más restrictiva, “en particular si las variaciones abruptas de precios relativos no afectan las expectativas de inflación de mediano plazo”. Es decir, que se trate de una desviación transitoria.