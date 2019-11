Los estrategas de la 4T no quieren dejar cabos sin atar, es por ello, que ahora echan mano de la tradición mexicana con respecto al asilo y reinterpretan los principios de la política exterior del país bajo “la no intervención” y la condena de lo que acontece en Bolivia. Mientras se trata de controlar la tremenda crisis política por la que atraviesa Bolivia, Evo llega a México y seguramente se convertirá en el símbolo de un movimiento regional-eje progresista que sacará a México de su aislacionismo o localismo de la 4T y junto con los Fernández de Argentina, intentarán reactivar el movimiento progresista latinoamericano que alguna vez dividió a Latinoamérica en dos bandos: MERCOSUR-UNASUR vs La Alianza del Pacífico. La reorganización de las tendencias políticas en la región es una realidad. Habrá que ver cuáles serán los pasos de la política exterior mexicana que tendrá que navegar cuidadosamente las aguas del doble discurso en donde se busca una asociación económica estratégica con Estados Unidos y Canadá mediante el nuevo T-MEC y políticamente con el espíritu integracionista con América Latina. Mientras esto sucede, la política de la 4T tendrá que jugar sus fichas cuidadosamente para que el viejo dicho mexicano, que cabría en este suceso, no se cumpla: lo que se hizo con el pico, se borró con la cola. Al tiempo.