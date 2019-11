El anuncio no especifica hasta cuando estará vigente la promoción, ni explica la dinámica al interior del restaurante. Lo único que es claro es que, si quieres alitas gratis, tienes que llegar al restaurante con una fotografía de tu ex pareja. La promoción sólo es válida para mayores de 18 años, en el consumo de otros alimentos, y no aplica con otras promociones.