Las agrias discusiones en las redes no se centran en el golpe de estado o los motivos de la renuncia, sino en desprestigiar al otro bando, a los que están a favor y en contra del Presidente López Obrador. Una de las razones puede ser, una política equívoca en materia de relaciones exteriores. En ocasiones se invoca la doctrina Estrada, que consiste en el principio de la no intervención en los asuntos de otros Estados, limitándose a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos sin juzgar sobre sus gobiernos o autoridades, doctrina que se ha usado en este sexenio a conveniencia. En el caso de Juan Guaidó autoproclamado presidente de Venezuela, atendiendo a este principio, no se le reconoció, pero en el caso de Evo Morales, desde ayer se calificaba por el gobierno mexicano como golpe de estado la renuncia del mandatario.