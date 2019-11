02:00 (08:00 GMT) De acuerdo a lo que informó el periodista boliviano Samy Schwartz en Twitter, junto al ex presidente viajan a México su hermana, Esther Morales Ayma; su hija, Eva Liz Morales Alvarado; el ex vicepresidente del país, Álvaro García Linera; y la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño. Además, hay otra persona a la que no identificó.