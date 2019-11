La reflexión de una figura del Barcelona sobre el dinero: “¿Tener una Ferrari? Es un automóvil y no me atrae más que eso”

El francés Clément Lenglet se mostró crítico de la burbuja que rodea al mundo del fútbol: “No he cambiado mi estilo de vida. No fui una estrella en Nancy y, para mí, todavía no lo soy”