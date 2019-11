La estrategia de seguridad que ha seguido el gobierno del presidente López Obrador también fue sometida a la opinión de los encuestados. De manera general, los participantes se refirieron a la estrategia de AMLO, que no contempla la realización de operativos para la detención de criminales, no ha ubicado objetivos prioritarios en las filas de la delincuencia organizada, pregona el ofrecimiento de abrazos, no de balazos, contempla como una sanción excepcional el “acusar” a los sicarios con “sus mamacitas” y utiliza expresiones como “fuchi” y “guácala” para referirse a la violencia provocada por el narcotráfico.