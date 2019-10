“No es recomendable hacer mezclas con alcohol, reducen la sensación de cansancio, pero no eliminan la necesidad de dormir; así que no van a ayudar a los jóvenes a seguir la fiesta, ni a mejorar su desempeño físico, escolar o laboral. El consumo debe ser moderado y eventual, nunca una costumbre”, recomendó Bejamín Ruíz, también profesor en el departamento de Química Orgánica de la UNAM.