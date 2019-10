“Se aprende sobre todo en las crisis y yo creo que están haciendo una revisión, yo lo pedí, que se hiciera una evaluación sobre la forma que se llevó a cabo este operativo y lo que me interesa mucho es que no nos salgamos del propósito de evitar perdidas de vidas humanas, no queremos derramamiento de sangre, no queremos eso, de nadie , nos duele también la perdida de la vida de un presunto delincuente, o sea no somos ajenos al dolor que produce el fallecimiento de cualquier persona, no es buenos y malos, no es una actitud maniquea es en general seres humanos, es cuidar que no se pierdan vidas”.