Estados Unidos no es inmune a la violencia intensificada en México. Sus costos económicos afectan a las fábricas, oficinas y trabajadores de EEUU, cuyos trabajos dependen de las exportaciones al sur (México sigue siendo el segundo mayor cliente , En el mundo). La violencia y la delincuencia también pueden retrasar o interrumpir el flujo de piezas que ayudan a que el sector automotriz, aeroespacial, médico y de otras industrias regionales de los EEUU sea competitivo a nivel mundial. Docenas de compañías estadounidenses, incluidas General Motors Co., Honeywell International Inc., Nordam Group Inc. y Medtronic Plc, dependen de la entrega rápida de componentes fabricados en México para mantener sus operaciones en funcionamiento en Michigan, Minnesota, Carolina del Norte y Oklahoma.