Sin embargo, por otra parte, también mostró el poderío local del cártel mandando así un claro mensaje a otras organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, Golfos, etc., que no pierden la esperanza de llegar aquí, lo cual dejaría a Sinaloa como Guerrero o Michoacán. No sé a qué se deba, pero entre el miedo y la incertidumbre se asienta en parte de nuestra población un dejo de júbilo. Sienten muchos, que la guerra se ha ganado, al menos en esta batalla. En el fondo se halla el criterio de que así se evitó algo más grande que lamentar.