En otra escena, aquella donde el Guasón está en el cuarto de interrogatorios de la policía, Batman le pregunta: “¿Por qué quieres asesinarme?”, y el Guasón responde entre risas: “No, yo no quiero asesinarte, ¿qué es lo qué haría sin ti? (…) No, tú, tú eres la otra parte de mí (…) Para ellos (los ciudadanos) sólo eres un monstruo, como yo. Te necesitan ahora, pero cuando no, te van a hacer a un lado, como a un leproso. Su moral, su código es mal chiste, te olvidarán a la primera señal de problemas (…) Te lo aseguro, cuando haya dificultades todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. Yo no soy un monstruo, sólo sé quiénes son”.