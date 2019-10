Una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico al suroeste de Baja California Sur, originará lluvias intensas a puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa; además de muy fuertes en Sonora y Chihuahua. La masa de aire frío que impulsó al frente No. 4, comenzará a modificar sus características térmicas, permitiendo elevación de la temperatura en el territorio nacional, así como disminución de los vientos en el litoral del Golfo de México e Istmo de Tehuantepec. La onda tropical No. 43 recorrerá el occidente de la República Mexicana, dejando lluvias fuertes; en tanto que la onda tropical No. 44, incrementará la probabilidad de lluvias en el sur del país.