De acuerdo con la periodista Arelí Quintero, Julia Abdala Lemus es propietaria de las empresas: JAL Consultoría Especializada, Digilogics S. A de C. V., la joyería Tidure´s by Julia Abdala, Modafil, constituida en sociedad con su hermana María Guadalupe Abdala Lemus; y TZ’IKIN Desarrolladora Inmobiliaria. Pero hasta antes de su relación con Barlett, no era propietaria de ninguna empresa en la Ciudad de México.