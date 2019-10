“Disculpe, ¿de dónde obtuvo mi número?”, “Gracias, no me interesa. No me vuelvan a llamar” son algunas de las frases que se repiten después de que llamadas constantes al celular de empresas que ofrecen productos o servicios que jamás se solicitaron, se convierten en una molestia. Pero existe un mecanismo que evita que las personas reciban este tipo de invitaciones.