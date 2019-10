“Tomé la decisión de internarme en una clínica especializada en la recuperación del alcoholismo. Una de las cosas que ha ocasionado el mal manejo de mis emociones es que yo me convirtiera en un enfermo de alcoholismo. Durante muchos años he padecido esta enfermedad y he luchado diariamente contra ella y no siempre la venzo, no siempre la controlo, no siempre la manejo. Me ha ocasionado dolores muy grandes”, dijo José José en 1993.