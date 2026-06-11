Alertan sobre aumento de ludopatía en México por microapuestas durante Mundial 2026: en esto consisten

Un hombre, visiblemente afligido, se sienta en el suelo rodeado de fichas de juego y monedas mientras usa su celular para apostar, con un partido del Mundial 2026 en la televisión de fondo y una mujer preocupada observando desde la puerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las microapuestas durante los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026 serán el principal foco de preocupación en materia de ludopatía, debido al crecimiento acelerado de las plataformas de apuestas en línea y al número histórico de encuentros programados para el torneo, advirtió el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Gabriel Delgado Toral.

De acuerdo con el especialista, el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá generará condiciones inéditas para el crecimiento de los juegos de azar, ya que contará con la participación de 48 selecciones nacionales y un total de 104 partidos, la cifra más alta en la historia de la competencia.

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Según explicó, cada encuentro representa una nueva oportunidad para apostar, lo que podría incrementar significativamente los riesgos asociados a la ludopatía y a las conductas de juego compulsivo.

¿Qué son las microapuestas y por qué preocupan en el Mundial 2026?

El académico señaló que el fenómeno más relevante para esta edición del Mundial será el crecimiento de las llamadas microapuestas, una modalidad que permite apostar sobre acciones específicas que ocurren dentro de un partido y no únicamente sobre el resultado final.

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Mientras que anteriormente las apuestas se concentraban en predecir quién ganaría o perdería un encuentro, actualmente las plataformas ofrecen opciones para apostar sobre eventos mucho más específicos, como:

Quién realizará el primer tiro de esquina.

Qué jugador anotará el primer gol.

En qué minuto caerá la primera anotación.

A qué futbolista le mostrarán la primera tarjeta amarilla.

Cuántos tiros a puerta habrá durante un periodo determinado.

“Se abrieron las apuestas incluso para los micromomentos en los partidos”, explicó Delgado Toral, al advertir que las empresas del sector están aprovechando cada acción del juego para generar nuevas oportunidades de apuesta.

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Casas de apuestas prevén aumento de hasta 50 % en transacciones

El investigador indicó que las casas de apuestas virtuales en México esperan un incremento de entre 40 y 50 % en sus transacciones durante la celebración de la Copa Mundial 2026.

Además, estimó que alrededor del 43 % de los aficionados al futbol realizarán apuestas a través de plataformas digitales, una proporción superior al promedio mundial, que actualmente se ubica en 33 %.

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El especialista recordó que el auge de las apuestas en línea comenzó a consolidarse durante el Mundial de Catar 2022, celebrado aún bajo los efectos de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, consideró que las dimensiones del torneo de 2026 harán imposible una comparación directa, debido al aumento de equipos participantes y al crecimiento del mercado digital.

Regulación insuficiente complica medir el tamaño del negocio

Delgado Toral explicó que calcular el dinero total generado por las apuestas deportivas resulta complejo debido a diversos factores fiscales y regulatorios.

Detalló que los cambios recientes en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) modificaron la forma en que se distribuyen los recursos apostados, por lo que el monto invertido por los usuarios no necesariamente refleja las ganancias reales de las empresas.

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A ello se suma que la Ley General de Juegos y Sorteos carece de mecanismos regulatorios que permitan supervisar de manera uniforme tanto a las casas de apuestas físicas como a las plataformas digitales.

Asimismo, existe un mercado informal o no plenamente identificado de apuestas, del cual no se cuenta con cifras precisas.

Millones de dólares en juego durante la Copa del Mundo

El investigador señaló que en Estados Unidos se calcula un movimiento cercano a los 5 mil 500 millones de dólares en apuestas deportivas relacionadas con el Mundial 2026.

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De esa cantidad, aproximadamente 3 mil millones de dólares corresponderían al mercado de apuestas en línea, lo que confirma la creciente importancia de las plataformas digitales dentro de esta industria.

Apuestas y futbol: una relación bajo vigilancia

El especialista recordó que tanto la FIFA como la Federación Mexicana de Futbol mantienen reglas estrictas para evitar que jugadores, entrenadores o directivos participen en apuestas deportivas.

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No obstante, destacó la presencia cada vez más visible de las empresas del sector dentro del propio ecosistema futbolístico.

Como ejemplo, mencionó que el principal patrocinador de la Selección Mexicana es una compañía dedicada a las apuestas deportivas, mientras que la publicidad de estas plataformas se ha vuelto constante en transmisiones televisivas, estadios y uniformes.

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Además, recordó que la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol impuso recientemente sanciones que suman 57 años acumulados de suspensión a siete futbolistas involucrados en casos de manipulación de partidos relacionados con apuestas.

Publicidad masiva podría aumentar riesgos de ludopatía

Para el académico de la UNAM, otro elemento que debe analizarse rumbo al Mundial 2026 es la presencia masiva de publicidad de casas de apuestas.

Como ejemplo, señaló que durante una transmisión reciente del partido entre Pumas y América, se contabilizaron 31 anuncios relacionados con plataformas de apuestas deportivas, sin considerar la publicidad visible en las camisetas de los jugadores.

Ante este panorama, el experto consideró que el crecimiento de las microapuestas y la exposición constante a la promoción de estos servicios podrían convertirse en factores de riesgo para el incremento de casos de ludopatía durante el torneo más grande en la historia de la Copa Mundial de Futbol.