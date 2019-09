También Marysol, la hija mayor de José José, comento que Sarita era una persona perversa. “Me preocupa porque como seres humanos podemos ser muy feos, muy perversos me atrevo a decirlo el no tener yo respuesta de mi ser querido, no me place, no me gusta, me preocupa mucho hemos hecho lo que tenemos que hacer, pero no voy a dar más detalle”, dijo en el pasado la hija del cantante, fruto de su relación con Anel Noreña.