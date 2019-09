Samuel Mendoza además se quejó por el trato que le dio el parque a las personas que iban a bordo del juego que tuvo la falla. “La seguridad del parque nos encerraron en un cuarto, nos dijeron que nos callaramos y no podíamos salir hasta que ellos nos dieran “permiso”. El parque no respondió por nada, no nos dio atención médica, sus protocolos de emergencia son nulos. Yo empecé a gritar a la gente ‘calma’ (sic)”, escribió en la red social.