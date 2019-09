María de Jesús, como casi todos los padres y madres de los estudiantes desaparecidos saca fuerzas de donde puede, incluso cuando ya no las tiene. “Yo pienso que a veces es tener fe y la esperanza en Dios de que se van a esclarecer los hechos y que tarde o temprano nuestros hijos van a regresar a casa, porque así lo hemos visto. Yo en mi caso he tenido una visión que mi hijo regresa a casa y regresa bien, y eso es lo que me motiva para seguir aquí. Lo he visto bien, lo veo que llega a la casa de pie y le pregunto dónde están tus compañeros y me dice él que en estos momentos también están regresando a sus casas. Entonces de esa forma el ánimo que tenemos nosotros es ver de regreso a casa y no solamente en mí, sino que también varias mamás hemos compartido este sueño que hemos tenido, y de la misma forma me cuentan: `yo también sueño que regresa mi hijo`, y empezamos a platicar ahí, y digo yo, pues el gobierno nos dijo que está muerto pero no sé, es tan real que que nosotros estamos con ellos, así con los muertos, pero que ellos ya no los podemos tocar ni abrazar . Pero en cambio cuando soñamos a nuestros hijos los podemos abrazar, podemos platicar, simplemente le preguntamos dónde estás y él nos dice no sabemos dónde estamos, no´más me dice por ahí por ahí pero no me dice dónde está”.