En 2018, AMLO declaró que un amigo de Enrique Peña Nieto le había contado que Claudio X. González Guajardo se había reunido con él para pedirle que frenara el avance de López Obrador a la presidencia, a lo que el priísta respondió de manera negativa “mira a estos, me acusan de corrupción y vienen a pedir que me robe la elección presidencial. No cabe duda de que son siniestros”, dijo el ahora presidente en un video.