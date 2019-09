La iniciativa presidencial de Ley de Amnistía no contempla el perdón ni la libertad para delitos futuros y sólo se refiere a condenas anteriores a su promulgación. La Fiscalía General de la República (FGR) revisará los casos de delitos menores y la Secretaría de Gobernación se encargará de los presos políticos. La propuesta indica que no desaparecen los delitos, solo se extinguen las penas, por lo que las cifras estadísticas de comisión de delitos no sufrirá modificaciones.