"Cualquiera podría ir a litigarlo. Cuando venga la política tributaria del año que entra, cuando me vengan a decir cuántos egresos y cuantos ingresos tendremos, y diga cuánto me vas a cobrar, yo necesito saber cuál es el rumbo del país. Si no me das certeza, me amparo y tumbo la política fiscal", dijo Fernández Aceves.