"Has escuchado historias de 'El Chapo' entrando en un restaurante, que les quitan los celulares a los comensales, paga las cuentas de todos y desaparece en Culiacán (Sinaloa). 'El Mencho' no hará eso. No le importa vivir en las montañas como un ranchero. Eso complica su captura. ¿Dónde fue capturado 'El Chapo'? Siempre en las ciudades (en Mazatlán en 2014 y en Los Mochis en 2016). 'El Mencho' no hará eso", reiteró Mori.