Si el tema de salud es recurrente en sus viajes de trabajo, la corrupción es el eje central de su gobierno, por eso no dudó en expresar que hay universidades manejadas por 'caciques', pero va a terminar con eso. "Ya no vamos a apoyar a los cacicazgos, no es posible que cerraran las puertas de las universidades públicas y los mismos que las dominaban pusieran escuelas privadas para que todos los rechazados se fuesen a estudiar ahí".