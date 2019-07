"Son proyectos distintos y contra puestos, y no engañamos a nadie, ustedes ven mis textos, ven mis libros ahí está el cuestionamiento a la política neoliberal, yo no puedo aceptar algo que signifique más de lo mismo, no puedo aceptar algo en lo que no creo, ni si quiera es un aspecto técnico… Cómo después del desastre de la política neoliberal voy a seguir con lo mismo, allá de quienes defiendan ese dogma, allá ellos", agregó.