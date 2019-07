Al día de hoy, Nemesio Oseguera Cervantes es el principal objetivo del gobierno federal, aunque a decir del presidente Andrés Manuel López Obrador, su administración no va por "las cabezas" del narco, sino que su objetivo, es lograr la pacificación del país. E incluso, el 30 de enero de 2019, casi al término de su conferencia mañanera, López Obrador aseguró que "no hay guerra" contra el narco "Oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz" aseguró.