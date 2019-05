Un trabajador encargado de dar mantenimiento al recinto, explicó a Infobae México que todos los días les dan de comer a los gatos y que las personas que trabajan ahí les tienen cariño, al preguntarle si estaba enterado de alguna disposición para sacarlos del lugar dijo que no, que no tenía ninguna información al respecto y agregó: "pero no creo, la gente de aquí los cuida, todos los días baja una persona y les da de comer… una lata de atún así, también de la tarde les dan de comer. Además aquí no le hacen nada a nadie, no creó que se quieran deshacer de ellos, les tienen cariño. Están hasta inventariados", dice sonriendo.