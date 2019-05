"A pesar de ello, lo único que podría aumentar las probabilidades de una recesión en el mundo son mayores medidas arancelarias sobre China, Europa y que el T-MEC no prosperara, entonces podría ocasionarse una recesión, algo que no creo que suceda, no creo que Trump quiera una recesión en un año electoral", detalló Donovan en entrevista con el portal económico El Financiero.